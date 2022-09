بالفيديو.. رجل يعترض موكب #الملك_تشارلز أثناء توجه إلى #اسكتلندا

اعترض رجل موكب ملك بريطانيا تشارلز الثالث وأثار ذعر الحرس الملكي الذي كاد يطلق النار عليه، قبل أن يتضح أنه كان يطلب التقاط صورة مع الملك.

وكان الملك تشارلز وزوجته في السيارة، ويتجهان من قاعة وستمنستر إلى أسكتلندا، عندما حاول رجل يحمل كاميرا التقاط صورة، وفقًا لروسيا اليوم.

وبعد محاولة الرجل في البداية التقاط صورة عند معبر للمشاة، ركض الرجل بجانب سيارة الملك، قبل أن يخطو على الطريق المزدحم حيث بدأت السيارات في التباطؤ في حركة المرور.

وظهر في الفيديو حراس الأمن وهم يفتحون أبوابهم على عجل بينما لا تزال سيارتهم تتحرك، قبل أن يرفع الرجل يديه ويتجه عائدًا إلى الرصيف.

WATCH: A man ran out in front of cars on A40 to take a picture of King Charles III as the monarch made his way to RAF Northolt to fly to Edinburgh. #KingCharlesIII #Britain pic.twitter.com/hM5PLQAbsN

— BNN Newsroom (@BNNBreaking) September 12, 2022