الاستثمارات_العامة يعتزم شراء 30% من شركة “#المسافر” مقابل 1.55 مليار ريال

يعتزم ‏‎صندوق الاستثمارات العامة شراء 30% من شركة ‎المسافر التابعة لـ ‎"سيرا" مقابل 1.55 مليار ريال.

وقد يشمل الاستثمار مبلغاً إضافياً بـ 386 مليون ريال مشروطاً بمؤشرات أداء.

وأعلنت مجموعة سيرا القابضة السعودية عن إبرام وثيقة الشروط غير الملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي فيما يتعلق باستثمار الصندوق المقترح في شركة المسافر للسياحة والسفر والتي تملك حالياً - أو من المزمع أن تملك كجزء من الصفقة - عدداً من الشركات التابعة لسيرا التي تعمل في قطاع السياحة والسفر.

ويصل المبلغ الذي سيستثمره الصندوق المبني على القيمة الإجمالية الأولية لشركة المسافر والشركات التابعة ذات الصلة إلى 3.750 مليار ريال سعودي، قبل ضخ مبلغ الاستثمار.، كما أن دفع المبلغ الإضافي المحتمل لشركة المسافر مشروط بتحقيقها لمؤشرات الأداء للسنوات المالية 2023 و 2024 والتي سيتم الاتفاق عليها بين الطرفين.

ويرغب الصندوق في امتلاك ما نسبته 30% من شركة المسافر مقابل مبلغ استثمار إجمالي قد يصل إلى 1.554 مليار ريال سعودي ويتم دفعه إلى شركة المسافر للاكتتاب في أسهم جديدة تصدرها شركة المسافر.