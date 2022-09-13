واتساب يطلق ميزة جديدة لحماية الخصوصية

أطلق تطبيق المراسلة الفورية «واتساب»، تحديثًا جديدًا من خلال Google Play Beta Program، مما يجعل الإصدار يصل إلى 2.22.20.9، ليتيح ميزة القدرة على إخفاء حالة الاتصال عبر الإنترنت لبعض مختبري الإصدار التجريبي.

وكان مارك زوكربيرج، مالك تطبيقات «ميتا»، قد أعلن خلال الشهر الماضي، عن العمل على إطلاق 3 مميزات جديدة لتطبيق واتساب، يأتي على رأسها حظر لقطة الشاشة، وإعداد الخصوصية المتمثل في «من يمكنه رؤيتك عندما تكون متصلاً بالإنترنت على التطبيق؟»، وفقا لما ذكره موقع «wabetainfo».

ويمكن التحقق مما إذا كان بإمكانك بالفعل إخفاء تواجدك عبر الإنترنت أم لا، باتباع الخطوات التالية.

- افتح إعدادات واتساب.

- ثم الذهاب إلى الخصوصية، وإذا رأيت «آخر ظهور على الإنترنت»، فهذا يعني أن الميزة متاحة بالفعل على حسابك.

- إذا تم تمكين الميزة لحسابك، فيمكنك تحديد الأشخاص الذين يستطيعون مشاهدة حسابك نشطًا أم لا، ويمكن تحديد جميع جهات الاتصال الموجودة على هاتفك أو بعضها.

ويقوم «واتساب»، بطرح هذه الميزة لبعض مختبري النسخة التجريبية، دون تحديد موعد رسمي لطرح التطبيق بشكل رسمي لجميع المستخدمين حتى الآن، لذلك عليك فقط انتظار إصدار آخر، لمعرفة إذا كانت الميزة غير مرئية ضمن إعدادات الخصوصية الخاصة بك.