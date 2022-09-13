الولايات_المتحدة تعلن أول حالة وفاة مؤكدة بـ”#جدري_القرود” في  #كاليفورنيا

أعلنت السلطات الصحية في مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا الأمريكية تسجيل أول حالة وفاة مؤكدة بفيروس "جدري القرود" في الولايات المتحدة.

وحسب شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، فقد أكدت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أن هذا الشخص كان لديه ضعف حاد في جهاز المناعة ونقل للمستشفى.

ونصحت المراكز -في بيان- الأشخاص الذين يشتبه في إصابتهم بجدري القرود، بالحصول على رعاية طبية وعلاج مبكر والبقاء تحت الملاحظة من جانب جهة طبية خلال فترة الإصابة.

ونوَّهت شبكة "سي إن إن" بأن الوفيات جراء جدري القرود تعد نادرة الحدوث، وغالبا ما يؤثر الفيروس على الأطفال والحوامل ومن لديهم ضعف في أجهزتهم المناعية، مثل المصابين بنقص المناعة المكتسب "إتش آي في" المسبب لمرض الإيدز.

ولفتت إلى أن شخصا من ولاية تكساس الأمريكية كان قد توفي الشهر الماضي جراء الإصابة بجدري القرود، غير أن دور الفيروس في وفاته لم يتأكد.

يذكر أنه تم تسجيل نحو 22 ألف حالة من الإصابات المحتملة أو المؤكدة بجدري القرود في العام الجاري بالولايات المتحدة، وتعتبر السلطات الأمريكية أن ولاية كاليفورنيا بها معظم الحالات، إذ تصل إلى 4300 حالة.