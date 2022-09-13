غيابات بالجملة عن قائمة ريال مدريد أمام لايبزيج فى دوري أبطال أوروبا

أعلن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتى، المدير الفني لفريق ريال مدريد قائمة المرينيجى استعدادا لمواجهة ضيفه فريق لايبزيج الألماني في التاسعة مساء غدا الأربعاء في المباراة التي ستقام على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

يدخل ريال مدريد المباراة وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة السادسة في دوري أبطال أوروبا بعد فوزه في المباراة الأولى أمام سيلتك الأسكتلندي بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الأخير في الجولة الأولى.

بينما يحل فريق لايبزيج في المركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة السادسة من دوري أبطال أوروبا برصيد صفر من النقاط بعدما مني بهزيمة قاسية أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعبه ووسط جماهيره بألمانيا.