فيفا يقترب من استبعاد الإكوادور من كأس العالم 2022

أكدت تقارير صحفية بريطانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قد يستبعد منتخب الإكوادور، من المشاركة في كأس العالم 2022 بقطر.

وأوضحت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن هناك أدلة جديدة تم تقديمها إلى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن اتهام منتخب الإكوادور بتزوير جنسية لاعبه بيرون كاسترو.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، حصل على تسجيلات صوتية، للمقابلة التي أجراها اللاعب كاسترو مع مسؤولي الاتحاد الإكوادوري، قبل عدة سنوات.

وتابعت أن التسجيل الصوتي يحمل اعتراف اللاعب بأنه مولود في كولومبيا، ورغم ذلك قرر الاتحاد الإكوادوري مشاركة اللاعب في المنتخب.

واستكملت أنه سيتم توجيه اتهام صريح للاتحاد الإكوادوري، باستخراج جوازات سفر مزورة وتستر واضح على حقيقة جنسية اللاعب وكذلك تعدد الهويات له.

واختتمت «ديلي ميل» تقريرها، أنه بعد تأكيد استبعاد منتخب الإكوادور من كأس العالم، سيتم تغيير الطرف الثاني في المباراة الافتتاحية للبطولة، حيث تضم مجموعة قطر كل من السنغال وهولندا إضافة إلى الإكوادور.