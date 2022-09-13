رئيس الوزراء الكويتي يغادر جدة

غادر سمو الشيخ أحمد بن نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت، جدة اليوم.

وكان في وداع سموه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الوزير المرافق، وصاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ونائب أمين محافظة جدة علي محمد القرني، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.