محكمة بريطانية تبرئ بنجامين ميندى من تهمة اغتصاب فتاة

أعلن محكمة تشيستر البريطانية اليوم الثلاثاء إسقاط إحدى الدعاوى التي تتهم النجم الفرنسي بنجامين ميندي بالاغتصاب لعدم كفاية الأدلة المقدمة للقاضي ستيفن إيفريت المكلف بالتحقيق في الادعاءات المنظورة.

وأوضح القاضي ستيفن إيفريت وفق ما تناولته صحيفة "ديلي ميل" أنه تم إسقاط إحدى تهم الاغتصاب الثمانية الموجهة إلى اللاعب الفرنسي، التي تجري محاكمتها حاليًا في إنجلترا ، لعدم كفاية الأدلة التي قدمها الادعاء.

كما وجد المتهم، لويس ساها ماتوري شريكه في لائحة الاتهامات، أنه غير مذنب بارتكاب جريمة اغتصاب واعتداء جنسي على نفس المرأة.

وأعلن المدعي العام تيموثي كراي للمحكمة أنه يتنازل عن الحصول على إدانة للوقائع المتعلقة بالضحية رقم 7، التي كانت استجوبت في الصباح، ثم أمر القاضي إيفريت هيئة المحلفين بإصدار حكم البراءة في التهم ذات الصلة.