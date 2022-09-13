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التشكيل الرسمي لمواجهة برشلونة وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

13 سبتمبر 2022 · < 1 minute

أعلن تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة التشكيل الرسمي لفريقه خلال مواجهة بايرن ميونخ الألماني في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

جاء تشكيل برشلونة كما يلي:

- حراسة المرمى: تير شتيجن.

- خط الدفاع: كوندي، أراوخو، كريستنسن، ألونسو.

- خط الوسط: بوسكيتس، جافي، بيدري.

- خط الهجوم: رافينها، ليفاندوفيسكي، ديمبلي.

 

في المقابل جاء تشكيل بايرن على النحو الآتي:

- حراسة المرمى: نوير.

- خط الدفاع:  بافارد، أوباميكانو، هيرنانديز، دافيز.

- خط الوسط: كيميتش، سابيتزر، موسيالا.-

- خط الهجوم: ساني، مولر، ماني.