القبضُ على مقيم نقلَ مخالفي نظام أمن الحدود ومواطن لإيوائه 11 مخالفة في خميس مشيط .. #عاجل

قبضت قوة المهمات والواجبات الخاصة بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير على مقيم من الجنسية السورية لنقله في مركبته رجلًا وامرأة مخالفَيْن لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وتبيَّن من إجراءات الاستدالال امتهانه نقلَ مخالفي نظام أمن الحدود لشقة يملكها مواطن، وقبض على (11) مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المخالفين لجهة الاختصاص، ومَنْ نَقَلَهم وآواهم إلى النيابة العامة.

وأكدَ المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أنَّ كلَّ من يسهِّلُ دخولَ مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفِّر لهم المأوى أو يقدِّم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال يعرِّض نفسَه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وأوضحَ أنَّ هذه الجريمة تعدُّ من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلَّة بالشرف والأمانة، حاثًّا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.