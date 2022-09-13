بايرن ميونخ يهزم برشلونة بهدفين في دوري الأبطال

فاز فريق بايرن ميونخ الألماني على برشلونة الإسباني بهدفين دون رد، خلال منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وظهر برشلونة بشكل مميز خلال الشوط الأول، وكانت أخطر الفرص عن طريق روبرت ليفاندوفسكي الذي أهدر فرصتين الأولى برأسية قوية كانت أعلى العارضة والثانية تصدى لها نوير.

وفي الشوط الثاني سجل لوكاس هيرنانديز بالدقيقة 50 لصالح البايرن وفي الدقيقة 54 يسجل ليروي ساني الهدف الثاني لينتهي اللقاء بتلك النتيجة.

البايرن رفع رصيده إلى النقطة السادسة في صدارة جدول الترتيب فيما تجمد رصيد برشلونة عند النقطة الثالثة في وصافة جدول الترتيب، ويحتل الإنتر الإيطالي المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط، ثم فيكتوريا بلزن صاحب المركز الأخير بلا نقاط.