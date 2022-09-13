مستشار ألمانيا يطالب بوتين بسحب الجيش الروسي من أوكرانيا

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، يوم الثلاثاء، الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى إصدار أمر بـ"سحب كامل" القوات الروسية من أوكرانيا.

وجاء في بيان للمستشارية أن خلال مكالمة هاتفية استمرّت 90 دقيقة، شدد شولتس في حديثه "مع الرئيس الروسي على إيجاد حلّ دبلوماسي في أسرع وقت ممكن بالاستناد إلى وقف إطلاق النار، وسحب كامل للقوات الروسية واحترام وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها".

وأكد شولتس، وفقا للبيان، على ضرورة ضمان سلامة محطة زابوريجيا للطاقة النووية في وكرانيا، وحث بوتن على الاستمرار في التنفيذ الكامل لاتفاق الحبوب الذي تدعمه الأمم المتحدة.