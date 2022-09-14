أمريكا.. ارتفاع معدل الفقر للعام الثاني على التوالي

كشفت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، عن ارتفاع معدل الفقر في الولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، مع التعافي البطيء للاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.

وبحسب البيانات الجديدة، ارتفع معدل الفقر إلى 11.6 % بنهاية عام 2021م، مقابل 11.4 % في العام السابق له، ما يعادل 37.9 مليون أمريكي.

وأضاف مكتب الإحصاءات الأمريكي، أن متوسط دخل الأسر المعدل وفقاً للتضخم في الولايات المتحدة الأمريكية سجل نحو 70.784 ألف دولار في العام الماضي، مقابل 71.18 ألف دولار في عام 2020م.

وأشار إلى أن معدل البطالة السنوي في الولايات المتحدة الأمريكية بلغ خلال العام الماضي 5.3%، بعد أن شهد قفزة في عام 2020م عند 8.1%، ومقارنة بنحو 3.7% في عام 2019م.