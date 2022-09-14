استشاري: استخدام غسول الفم مرتين يومياً يزيد نسبة الإصابة بالسكري

أكد أستاذ وعالم أبحاث في المسرطنات ودكتوراه في انقسام خلايا السرطان الأستاذ الدكتور فهد الخضيري أن التقليل من استخدام غسول الفم اليومي، باعتباره عبارة عن دواء وليس للاستخدام اليومي، يسبّب مشكلات كثيرة من بينها الإصابة بالسكري.

وحذّر الخضيري من أن الأشخاص الذين يستخدمون غسول الفم مرتين يومياً تزيد لديهم نسبة الإصابة بالسكري أو مرحلة ما قبل السكري بنسبة 55%.

ولفت في تغريدة على حسابه بتويتر، إلى أن دراسة أثبتت أن غسول الفم مرتين يومياً يسبّب خللاً في توازن البكتيريا النافعة في الفم (التي تنتج أكسيد النيترك Nitric Oxide الذي يساعد على تنظيم الأنسولين في الجسم).