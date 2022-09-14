مدير #الأمن_العام: نُسخِّر الذكاء الاصطناعي في مهام #الحج_والعمرة

استعرض مدير الأمن العام اللواء محمد البسامي، الخطوات التي اتخذتها المملكة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الأعمال الأمنية بمحيط الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة لضمان أمن الحجاج.

وقال إن الأمن العام حظي خلال الفترة الماضية بشراكة ضمن مجموعة من المبادرات ضمن برنامج ضيوف الرحمن، وقد تم العمل على مجموعة من الممكنات باستخدام الذكاء الاصطناعي حيث تم إنشاء منصة "أمن"، والتعاون مع عدد من الشركات لإنشاء مراكز تحليل بيانات، إلى جانب تمكين رجال الأمن في الميدان من استخدام التقنية بشكل مباشر من خلال عدة تطبيقات، إضافة إلى أنظمة الرصد الآلي.

وأضاف أنه يجري العمل لإيجاد برنامج للشراكة المجتمعية من خلال تطبيق "كلنا أمن"، إلى جانب العمل على إنشاء وتطوير مراكز البيانات، والاعتماد على خدمات الحوسبة السحابية بمركز المعلومات الوطني.

وأكد أن هناك فرصاً كبيرة جداً لاستخدام الذكاء الاصطناعي في مهام الحج والعمرة، تسهل التعرف على الحجاج، وعلى المفقودين، وإدارة الحشود، لافتاً إلى أنه يجري حالياً التجهيز لاستخدام طائرات "الدرونز" في مراقبة الحركة المرورية، وتنقل الحاج في المشاعر المقدسة.

وكشف اللواء البسامي عن مشروع ومبادرة "عابر" التي سيتم تنفيذها في مداخل مكة المكرمة، وهي تتمثل في برمجة كافة تصاريح الحجاج والمعتمرين للتعرف على المصرح لهم بالدخول.

وأضاف: نحن متجهون الآن وبشراكة مع "سدايا" لإيجاد برنامج تقني يعتمد على الذكاء الاصطناعي لاستخدامه بالحرمين الشريفين، حيث سيتم بناء نماذج وخوارزميات خاصة بالمملكة العربية السعودية؛ حيث إنه لا يوجد مكان في العالم يماثل الحرم المكي الشريف.