بالفيديو.. متحدث #الصحة: استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي سيحقق مستهدفات القطاع

أكد مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، أن استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي سيحقق مستهدفات القطاع الصحي.

وأضاف خلال كلمة له في اليوم الثاني للقمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثانية، أن البيانات والذكاء الاصطناعي هما ممكنين رئيسيين في تحقيق جميع مستهدفات القطاع.

وأشار العبد العالي، إلى أن وزارة الصحة والهيئة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي قد أسسا مركزًا للذكاء الاصطناعي في الوزارة؛ بهدف دعم وتوحيد الجهود الوطنية لزيادة المعرفة والتجارب في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.

ولفت إلى أنه خلال فترة زمنية قصيرة تم دراسة 100 حالة من استخدام الذكاء الاصطناعي، وتم التركيز على 3 حالات تشمل السكري واضطرابات الأوعية الدموية وشرايين القلب، مشيرًا إلى أن اختيار هذه الحالات الثلاث يتوافق مع المستهدفات التي يتطلع القطاع إلى تحقيقها.