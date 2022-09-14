محكمة استئناف مغربية تؤيّد حكماً بسجن مدوّنة عامين بتهمة “الإساءة للإسلام”

أيّدت محكمة استئناف مغربية مساء الثلاثاء حكماً بسجن مدوّنة عامين بعد إدانتها بتهمة "الإساءة للدين الإسلامي" من خلال تدوينات نشرتها على صفحتها في موقع فيسبوك، وفق ما أفاد وكيل الدفاع عنها.

وقال المحامي حبيب عادي لوكالة فرانس برس إنّ "محكمة الاستئناف في خريبكة قضت على فاطمة كريم بسنتين سجناً نافذاً، مؤيّدة بذلك حكم محكمة البداية".

وأضاف "هذه عقوبة قاسية جداً"، مشيراً إلى أنّ إمكانية تمييز الحُكم "لا تزال قيد البحث".

وكان شقيق المدانة قال لفرانس برس في منتصف أغسطس الفائت إنّ المحكمة الابتدائية بمدينة واد زم (نحو 150 كيلومتراً شرق الدار البيضاء) أدانت شقيقته فاطمة (39 عاما) "بالسجن النافذ عامين، بسبب تدوينات على فيسبوك اعتبرت مسيئة للدين الإسلامي".

وأوقفت كريم في 15 يوليو بأمر من النيابة العامة بسبب تدوينات على موقع فيسبوك "تعبّر فيها عن آرائها حول آيات من القرآن ونصوص من التراث الإسلامي"، بحسب ما أوضح شقيقها بوعزة كريم يومها.

وأضاف أنّها "حاولت إقناع المحكمة بأنها لم تقم سوى بممارسة حقّها في التعبير الذي يكفله الدستور، دون أي نية للإساءة للدين، كما اعتذرت لكلّ من اعتبر أنها أساءت لدينه"،لكنّ المحكمة لم تقتنع.

ويعاقب الفصل 267 من القانون الجنائي المغربي بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين في حقّ "كلّ من أساء إلى الدين الإسلامي". لكنّ العقوبة ترفع إلى خمس سنوات إذا ارتكبت "الإساءة" بوسيلة علنية، "بما فيها الوسائل الإلكترونية".