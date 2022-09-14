بعد بيروت.. عملية اقتحام جديدة لمصرف في عاليه

أقدم مودع يدعى "رامي شرف الدين"، على اقتحام فرع بنك MED في عاليه اللبنانية، اليوم الأربعاء، وهدّد الموظفين قبل أن يأخذ وديعته ويغادر المصرف.

وجاءت هذه العملية تزامنا مع إقدام السيدة "سالي حافظ" على اقتحام بنك "مصرف لبنان والمهجر" في منطقة السوديكو بيروت ظهر اليوم.

وبقوة السلاح تمكنت المودعة من تحرير مبلغ 13 ألف دولار، وحوالي 30 مليون ليرة من أصل وديعة قيمتها 20 ألف دولار لمودعة مريضة بالسرطان وعلى فراش الموت، بحسب ما نشرت "جمعية المودعين اللبنانيين".