الأمم المتحدة تحذر: القتال ربما يعود إلى سوريا على نطاق أوسع

حذرت الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، في تقرير جديد من أن القتال الدامي في سوريا يهدد بتصعيد العنف في البلاد، وذلك بعد اندلاع قتال على خط مواجهة يمتد عبر البلاد في الأشهر الأخيرة.

وقال باولو سيرجيو بينيرو رئيس لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة "لا تستطيع سوريا تحمل العودة إلى القتال على نطاق أوسع لكن هذا هو ما قد تتجه إليه".