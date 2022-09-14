عائد سندات الخزانة الأمريكية ترتفع قرب أعلى مستوياته في 15 عامًا

واصلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية الصعود خلال تعاملات الأربعاء، حيث يستوعب المستثمرون بيانات التضخم الآخيرة وتأثيرها على قرار الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل.

وأظهرت بيانات شهر أغسطس ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي 0.1% على أساس شهري، مقابل التوقعات بتسجيل قراءة أقل بسبب أسعار الغاز، التي انخفضت بنسبة 10.6% عن الشهر السابق.

وكانت تتوقع الأسواق زيادة قدرها 75 نقطة أساس أخرى من المركزي الأمريكي خلال اجتماعه القادم، ولكن بعد تقرير التضخم زادت احتمالية تطبيق البنك لزيادة أكبر بمقدار 100 نقطة أساس، مما عزز صعود عوائد السندات.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين 2.6 نقطة أساس إلى 3.782%، في تمام الساعة 1:35 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ نوفمبر 2007 عند 3.805% في وقت سابق من الجلسة.

كما صعد عائد سندات الخزانة لآجل عشرة سنوات 1.2 نقطة أساس إلى 3.435%، وزاد نظيره لآجل ثلاثين عامًا بحوالي نقطة واحدة إلى 3.514%.

ومع ذلك، تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية - بنسبة 0.47% إلى 109.30 نقطة.