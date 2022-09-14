دي ماريا يعود إلي قائمة يوفنتوس ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

كشف ماسيميليانو أليجري مدرب يوفنتوس الإيطالي، عن قائمة اليوفي لخوض مباراة بنفيكا المقرر إقامتها التاسعة مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، على ملعب "إليانز ستاديوم".

شهدت قائمة يوفنتوس، على عودة النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا بعد شفائه من الإصابة، فيما يواصل أدريان رابيو ومانويل لوكاتيلي وبول بوجبا وفيديريكو كييزا الغياب عن السيدة العجوز.

ضمت قائمة يوفنتوس 21 لاعبًا هم كالأتي:

حراسة المرمى: بينسوليو، بيرين، جاروفاني

الدفاع: دي تشيليو، بريمر، جاتي، دانيلو، بونوتشي، روجاني، باربيري.

وسط الملعب: ماكيني، كوادرادو، كوستيتش، ميرتي، باريديس، فاجيولي.

الهجوم: فلاهوفيتش، ميليك، مويس كين، دي ماريا، سوليه.