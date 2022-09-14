النائب العام يزور المحكمة الدستورية في الجزائر

زار النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب والوفد المرافق اليوم الأربعاء المحكمة الدستورية الجزائرية وكان في استقباله رئيس المحكمة السيد عمر بلحاج.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وأوجه العمل المشترك في المجال القانوني التشريعي.

وأشار النائب العام خلال اللقاء إلى ما تتمتع به البيئة التشريعية في المملكة من أنظمة وقوانين تراعي المصالح العامة، وتحمي كافة الحقوق، وتحوكم العمل بإجراءات مؤسسية فعالة، منوهاً إلى ما تشهده الأنظمة من اهتمام وعناية من قبل القيادة الرشيدة - أيدهم الله -.