وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد يصل #إسرائيل في زيارة رسمية

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، وصل اليوم الأربعاء إلى إسرائيل في زيارة رسمية.

ويرافق الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، خلال زيارته الرسمية إلى دولة إسرائيل وفد رسمي واقتصادي رفيع المستوى.

وتأتي الزيارة التي تستمر لعدة أيام، تزامنا مع الاحتفال بمرور عامين على إبرام الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات ودولة إسرائيل.

ويبحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال لقائه مع كبار المسؤولين الإسرائيليين عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالعلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون والشراكة الإماراتية الإسرائيلية.