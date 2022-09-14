عملية تشبه التحنيط.. سر الحفاظ على جثمان #الملكة_إليزابيث من التحلل السريع

شرح العضو المنتدب لشركة "A W Lymn" لخدمة الجنازات العائلية بإنجلترا، ماثيو ليمن روز، طريقة الحفاظ على جثمان الملكة إليزابيث الثانية.

وقال إن نعش الملكة إليزابيث صُنع منذ أكثر من ربع قرن، من خشب البلوط الإنجليزي الثقيل، ويمتاز بالقوة والمتانة، إضافة لتبطينه بالرصاص.

وعن طريقة إبطاء التغيرات الطبيعية في جثمان الملكة، قال: "هي عملية تشبه التحنيط، عبر علاج صحي يتم من خلاله استخدام مواد كيميائية للحفاظ على الجسم من خلال سلسلة من الحقن"، وفقا لسكاي نيوز.

وأضاف: "وضع الملكة في نعش مبطن بالرصاص مما يمنع تدفق الهواء، والذي يساعد مع عملية التحنيط إلى أن يكون التحلل في أبعد وقت ممكن".