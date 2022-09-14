ارتفاع غير متوقع في أسعار النفط

سجلت أسعار النفط ارتفاعا أكثر من المتوقع في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صدور بيانات تشير إلى نمو مخزونات النفط الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر نوفمبر في بورصة لندن بواقع 1.04 دولار ما نسبته 1.12٪ مسجلة 94.2 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أكتوبر في بورصة نيويورك التجارية "نايمكس" 1.12 دولار ما نسبته 1.28٪ لتسجل 88.43 دولار للبرميل.

وانخفضت مخزونات البنزين بواقع 1.77 مليون برميل، فيما نواتج التقطير ارتفعت بواقع 4.22 مليون برميل.

وتوقع المحللون انخفاضا بمقدار 1.6 مليون برميل في مخزونات البنزين وبقاء احتياطيات نواتج التقطير عند مستواها الحالي.

من جهة أخرى خفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري من توقعاتها لارتفاع الطلب على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا ليسجل مليوني برميل خلال العام 2022

وأوضح التقرير أن السبب وراء انخفاض الطلب العالمي على النفط هو استئناف فرض الحجر الصحي في الصين وتباطؤ مؤشرات النمو في دول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي.