عاجل .. الصحة تحذر من نشر معلومات طبية مغلوطة وتتوعد أصحابها بالمحاسبة

أكدت وزارة الصحة أهمية أخذ المعلومات الصحية من مصادرها الرسمية الموثوقة، وتجنب الشائعات والمعلومات المغلوطة.

ونوهت على جميع العاملين الصحيين في المنشآت الصحية المحافظة على ميثاق المهنة الصحية، وأدبيات وأخلاقيات الممارس الصحي، وعدم نشر معلومات غير موثوقة علميًّا، والتي لا تستند على أسس ومعايير طبية دقيقة، أو بدافع الإثارة، وذلك بعد رصد عدد من التصريحات خلال الأيام الماضية لا تستند على معلومات علمية موثوقة، ونشر مقاطع أثناء أداء العمل في المنشآت الصحية.

وأوضحت الوزارة أنها تتابع وترصد تلك التصريحات والمقاطع في قنوات التواصل الاجتماعي، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية الكفيلة بحماية صحة المجتمع وسلامته.​