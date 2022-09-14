الموارد_البشرية: سحب تراخيص مكاتب الاستقدام فورا في حالة عدم الالتزام بأسعار العمالة المنزلية

أكد متحدث الموارد البشرية سعد آل حماد، أنه سيتم سحب تراخيص مكاتب الاستقدام فورا في حالة عدم الالتزام بأسعار العمالة المنزلية.

وأضاف سعد آل حماد خلال حديثه لبرنامج الراصد التلفزيوني على قناة الإخبارية، أن قانون التأمين على العمالة المنزلية، في مراحله الأخيرة، وسيتم تطبيقه قريبًا.

وتابع: "قرار التأمين على عقود العمالة المنزلية، يحفظ حقوق صاحب العمل والعامل، ويضمن لصاحب العمل الحصول على نفقات استقدام عامل منزلي بديل، في حالة وفاة العامل أو عجزه أو الإصابة بأمراض مزمنة".

وأضاف متحدث الموارد البشرية، أن قانون التأمين يضمن تعويض صاحب العمل حال تغيب العامل أو امتناعه عن العمل، وكذلك تعويض العامل حال تعرضه للعجز الكلي أو الجزئي الدائم الناتج عن حادث.