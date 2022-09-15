وزير خارجية #أوكرانيا: يجب تصنيف #روسيا كدولة راعية للإرهاب

وصف وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الخميس، الهجوم الصاروخي الروسي على محطة مياه جنوب البلاد بأنه "جريمة حرب".

وقال وزير خارجية أوكرانيا في تصريحات نقلتها "العربية"، "يجب تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب".

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها الجوية والصاروخية والمدفعية «توجه ضربات دقيقة على وحدات واحتياطي القوات المسلحة الأوكرانية»، وتشمل بلدتي كوبيانسك وإيزيوم.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية خسرت خلال 24 ساعة أكثر من 550 قتيلاً و1000 جريح في محور خيرسون، ومدينتي كوبيانسك وإيزيوم بمحور خاركيف.