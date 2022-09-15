اليوم.. انتهاء العمل بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس بمناطق المملكة #عاجل

ينتهي اليوم الخميس ، العمل بقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، والذي كانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد بدأت تطبيقه في 15 يونيو الماضي.

ومنع القرار تشغيل العمال تحت أشعة الشمس من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 3 مساءً، وذلك حرصاً على سلامة وصحة العاملين في القطاع الخاص، حيث دعت الوزارة أصحاب العمل إلى ضرورة تنظيم ساعات العمل وفقاً لما نص عليه القرار.

وكانت الوزارة قد أكدت التزامها بتوفير بيئة عمل صحية وآمنة للعمالة وتجنيبهم ما قد يسبب لهم المخاطر الصحية، وفق اعتبارات السلامة والصحة المهنية، مبينة أنها تسعى لرفع مستوى كفاءة ووسائل الوقاية للحد من الإصابات والأمراض المهنية، وحماية العاملين من الحوادث، ما سينعكس على تحسين وزيادة الإنتاجية.