بريطانيا تضيف دولة عربية إلى قائمة الممنوعون من حضور جنازة #الملكة_اليزابيث

قال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، لوكالة "رويترز" إن بريطانيا ستدعو ممثلاً من كوريا الشمالية لحضور جنازة الملكة إليزابيث يوم الاثنين القادم، لكنها لن ترسل دعوات إلى أفغانستان وسوريا وفنزويلا.

وأضاف المصدر أن الدعوة لكوريا الشمالية ستكون على مستوى السفراء. ويعني هذا أن زعيم كوريا الشمالية كيم يونغ أون لن يكون بين الحاضرين. يذكر أن بيونغيانغ سفارة في غرب لندن.

وتقام جنازة الملكة إليزابيث في لندن يوم 19 سبتمبر، وأعلن بالفعل عدد من زعماء العالم وأفراد العائلة المالكة وغيرهم من الشخصيات المرموقة أنهم سيحضرون.

ولن توجَّه الدعوة لسوريا وفنزويلا لأن بريطانيا ليس لديها علاقات دبلوماسية معهما، فيما قال المصدر إن أفغانستان لم تتم دعوتها بسبب الوضع السياسي الراهن هناك.