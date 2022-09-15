شاهد.. تدشين الشعار الرسمي الجديد لدولة #قطر

أعلن مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر اليوم تدشين شعار رسمي جديد للدولة.
وقال المركز إن الشعار الجديد يأتي امتداداً للشعارات السابقة التي شكلت رحلة ممتدة نحو التطور بالدولة.
وأضاف: "يسهم ماضينا إسهاماً كبيرا في تشكيل حاضرنا.. رحلة الشعار الوطني لدولة قطر شهادة في الحفاظ على تراثنا، ورحلة ممتدة نحو التطور والمستقبل".
يسهم ماضينا إسهاماً كبيرا في تشكيل حاضرنا. رحلة الشعار الوطني لدولة #قطر شهادة في الحفاظ على تراثنا، ورحلة ممتدة نحو التطور والمستقبل.
#شعار_دولة_قطر pic.twitter.com/opZ3uK5JXo
— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) September 15, 2022