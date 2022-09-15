شاهد.. تدشين الشعار الرسمي الجديد لدولة #قطر

أعلن مكتب الاتصال الحكومي بدولة قطر اليوم تدشين شعار رسمي جديد للدولة.

وقال المركز إن الشعار الجديد يأتي امتداداً للشعارات السابقة التي شكلت رحلة ممتدة نحو التطور بالدولة.

وأضاف: "يسهم ماضينا إسهاماً كبيرا في تشكيل حاضرنا.. رحلة الشعار الوطني لدولة قطر شهادة في الحفاظ على تراثنا، ورحلة ممتدة نحو التطور والمستقبل".