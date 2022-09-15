تحذير أمني عال الخطورة بشأن تحديثات جوجل كروم

أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني ، تحذير أمنى عالي التحديثات جوجل كروم.

وأضاف الأمن السيبراني عبر تويتر ، أن Google أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Mac, و Linux، ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة ،وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت

الوصف:

أصدرت Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Mac, و Linux.

التهديدات:

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

تنفيذ برمجيات خبيثة

تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت

الاجراءات الوقائية:

يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 105.0.5195.125، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه:

https://chromereleases.googleblog.com/2022/09/stable-channel-update-for-desktop_14.html

يدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.

طريقة التحديث:

افتح Chrome

في أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome

رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"

سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي

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