تحذير أمني عال الخطورة بشأن تحديثات جوجل كروم

أصدر المركز الوطني للأمن السيبراني ، تحذير أمنى عالي التحديثات جوجل كروم.
وأضاف الأمن السيبراني عبر تويتر ، أن Google أصدرت تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Mac, و Linux، ويمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة ،وتجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت
الوصف:
أصدرت Google تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Mac, و Linux.
التهديدات:
يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:
تنفيذ برمجيات خبيثة
تجاوز سعة مخزن الذاكرة المؤقت
الاجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 105.0.5195.125، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبر الرابط أدناه:
https://chromereleases.googleblog.com/2022/09/stable-channel-update-for-desktop_14.html
يدعم المتصفح التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.
طريقة التحديث:
افتح Chrome
في أعلى يسار الشاشة انقر على "المزيد « مساعدة « معلومات عن Google Chrome
رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة "Google Chrome"
سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي
أنقر على إعادة التشغيل