واشنطن ترصد 10 ملايين دولار مكافأة للقبض على 3 قراصنة إنترنت إيرانيين #عاجل

أعلنت واشنطن رصد مكافأة قيمتها 10 ملايين دولار للقبض على ثلاثة قراصنة إنترنت إيرانيين، مشيرة إلى أنهم جزء من مجموعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن هجمات القراصنة الإيرانيين المطلوبين للقضاء الأمريكي طالت مئات الكيانات حول العالم، وفقا لـ"العربية".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن رصد مكافأة للقبض على القراصنة الإيرانيين يهدف لمنع أي هجوم إلكتروني مقابل فدية.

ووجّه القضاء الأمريكي للقراصنة الثلاثة تهمة شنّ هجمات إلكترونية لتحصيل فدية مالية، موضحا أنّ هجماتهم استهدفت مئات الكيانات حول العالم، بما في ذلك ملجأ لضحايا العنف المنزلي ومستشفى للأطفال.