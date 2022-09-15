تطورات جديدة.. الجيش الروسي والحلفاء يصدون إنزالا #أوكرانيا في اتجاه خيرسون

صدت قوات الحلفاء (القوات المسلحة الروسية وقوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين) إنزالا للقوات المسلحة الأوكرانية من البحر الأسود باتجاه خيرسون.

أعلن عن ذلك نائب رئيس الإدارة العسكرية المدنية للمنطقة، كيريل ستريموسوف، خلال بث على الهواء لبرنامج "سولوفيوف لايف" على شبكة الإنترنت، حيث تابع أن الإنزال الأوكراني حاول اختراق منطقة خيرسون، وتم صد الهجوم.

وقال ستريموسوف: "حاولت مجموعة من 120 من قوات الإنزال الأوكرانية ممن يطلقون على أنفسهم لقب (المارينز)، موزعة على خمسة قوارب، في الصباح الباكر اليوم الخميس، 15 سبتمبر، اختراق أراضي "كينبورنسكايا كوسا" من جانب البحر الأسود، والولوج إلى منطقة خيرسون، إلا أنه تم صد الهجوم، وتصفية النازيين".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، فإن تلك ليست المحاولة الأولى للقوات المسلحة الأوكرانية للدخول من هذا الاتجاه، حيث ذكر تقرير وزارة الدفاع الصادر يوم أمس الأربعاء، 14 سبتمبر، أن مقاتلات القوات الجوية الفضائية الروسية تمكنت من اصطياد مروحية من طراز "مي-8" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، تحمل على متنها مجموعة تخريبية واستطلاعية بالقرب من "كينبورنسكايا كوسا".