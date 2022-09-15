اكتشاف مواقع جديدة للذهب والنحاس في المملكة

أعلنت هيئة المساحة الجيولوجية، ممثلةً بمركز المسح والتنقيب عن المعادن، بمشروع نشاءة الرواسب المعدنية بالمملكة ، اكتشافات مواقع جديدة لخامي الذهب والنحاس،

وأشارت إلى أن الاكتشافات بتواجد خام الذهب ضمن حدود أبا الرحا (درع ام البراك اقليم الحجاز) بمنطقة المدينة المنورة، حدثاً مهماً في تلك المنطقة، وتشكل امتداد طبيعي لدرز نكاسيب على الجانب الآخر من البحر الأحمر في الدرع العربي النوبي.

وتم أيضًا ،اكتشاف خام النحاس ، تمثل الاكتشاف بوجود أربعة مواقع بمنطقة المضيق بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة، ، وتمثل منكشفاتها، إمكانات مبشرة لرواسب النحاس الخاصة، من معدن الكالكوسيت (Cu2S)، المنبث وكذلك، بعض من معادن كربونات النحاس الثانوية مثل الملاكيت والازوريت وطرق استضافتها داخل المنكشفات الصخرية داخل عروق الكوارتز التي تنتمي للكبريتيدات الكتلية.

وتعد هذه الاكتشافات الوطنية حدثًا مميزًا تضيفها هيئة المساحة الجيولوجية إلى قائمة الاكتشافات خلال عام ٢٠٢٢ والتي ستسرع وتيرة الاستثمار التعديني في المملكة وبالتالي تدعم الرؤية والاقتصاد الوطني.