تراجع النفط وسط مخاوف من ضعف الطلب وقوة الدولار

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، إذ زادت المخاوف من ضعف الطلب وقوة الدولار قبل رفع كبير محتمل لأسعار الفائدة القلق من شح الإمدادات.

وأعلنت وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع أن نمو الطلب على النفط سيتوقف في الربع الرابع. كما استقر الدولار اليوم قرب مستوياته المرتفعة التي سجلها في الآونة الأخيرة، بدعم من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) سيستمر في تشديد السياسة النقدية.

وتراجع خام برنت 56 سنتا، أو 0.6 في المئة، إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0951 بتوقيت جرينتش. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 88.04 دولار.

وأثارت الاشتباكات الجديدة بين أرمينيا وأذربيجان المنتجة للنفط، فيما له صلة بنزاع مستمر منذ عقود بين الدولتين السوفيتيتين السابقتين، قلقا بشأن الإمدادات رغم أن مسؤولا أرمينيا كبيرا قال الأربعاء إنه تم الاتفاق على هدنة.

وكانت البيانات الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة أظهرت ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية ونواتج التقطير أكثر من المتوقع في الأسبوع الأخير، مما يشير إلى ضعف الطلب على الوقود ويحد من أسعار النفط.

ويعتبر الدولار القوي من العوامل المؤثرة بالسلب على الطلب على النفط.