البنك المركزي يطلق برنامج التعلم المهني لتأهيل الكوادر الوطنية في صناعة الخدمات المالية

أعلن البنك المركزي عن إطلاق برنامج التعليم المهني؛ لإكساب المتدربين المهارات اللازمة، وتأهيلهم لمواكبة مستجدات صناعة الخدمات المالية في المملكة، دعمًا للكوادر الوطنية في مجال الصناعة المالية.

وأوضح المركزي السعودي، أن البرنامج يساهم في دعم صناعة الخدمات المالية في المملكة، من خلال بناء كوادر وطنية للمستقبل وتأهيلها عبر التركيز على مجموعة من المهارات والمعارف، وسيتاح للمشاركين فرصة التدرب في إحدى إدارات البنك المركزي.

وأضاف: تتضمن الشروط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلًا على درجة البكالوريوس/ الماجيستير من إحدى الجامعات المحلية أو العالمية المعتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جدًّا أو ما يعادله، وأن يكون حديث التخرج "أقل من سنتين"، مع إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

وتشمل المزايا: (مكافآت شهرية، وبرنامجًا تدريبيًّا مكثفًا، والحصول على شهادات احترافية، والتدوير الإداري، وتأمينًا طبيًّا للمتدرب).

وتتضمن التخصصات "المالية والمحاسبة، والتقنية بجميع أنواعها، والإدارية بجميع أنواعها، والهندسية بجميع أنواعها".