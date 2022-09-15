روسيا تحذر أمريكا: تزويد أوكرانيا بصواريخ “أبعد مدى” تجاوز لـ”الخط الأحمر”

قالت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس: إنه إذا قررت الولايات المتحدة تزويد كييف بصواريخ أبعد مدى من منظومات هيمارس الأمريكية الصنع، التي تستخدمها أوكرانيا، فإنها ستتجاوز "الخط الأحمر" وتصبح "طرفا في الصراع".

وأضافت ماريا زاخاروفا، المتحدثة باسم الوزارة، في إفادة صحفية إن روسيا "تحتفظ بحق الدفاع عن أراضيها".