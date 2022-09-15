تقارير..السعودية تعرض 500 مليون ريال لاستضافة السوبر الإيطالي 6 سنوات

كشفت تقارير صحفية عن اعتزام الاتحاد السعودى لكرة القدم التقدم بعرض لاستضافة السوبر الإيطالي خلال الـ 6 سنوات المقبلة بمدينة الرياض.

قالت شبكة "Milano Finanza" الإيطالية عن تقديم السعودية عرضا رسميا لاستضافة كأس السوبر الإيطالي في العاصمة الرياض خلال الـ6 سنوات القادمة.

وأعلنت الشبكة أن العرض السعودي لاستضافة البطولة الإيطالية يقدر بـ138 مليون يورو أي ما يقارب الـ516 مليون ريال سعودي.

قالت الشبكة أنه فى حالة الموافقة على هذا العرض ستقام البطولة بمشاركة 4 أندية على طريقة السوبر الإسباني التي تستضيفه المملكة؛ وهم بطلا الدوري والكأس بالإضافة إلى الوصيفين في البطولتين.