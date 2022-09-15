مذيعة سعودية: لا نلوم الشباب في العزوف عن الزواج بسبب بنات اليوم

قالت المذيعة السعودية "مها منصور": إنها لا تلوم الشباب على العزوف عن الزواج في الوقت الحالي، وإن الفتيات أصبحن لا يريدن تنفيذ الأعمال المنزلية المختلفة.

وأوضحت أن الفتيات حاليًا يريدن مهرًا غاليًا، وسيارة أو أكثر، وأصبحن يرين الزواج كـ"باب للغنى"، أو "فانوس سحري" لتحقيق أحلامهن، وأن طلباتهن أصبحت مبالغًا فيها بشكل كبيرة.

وتابعت: البنت وكأنها متزوجة من أجل السفر أو السيارة أو الماس، وغير ذلك، وليس تكوين العائلة، وتربية الأطفال تربية صالحة.

وبسؤالها عن أن نسبة 39% من العزاب في السعودية يُفضلون العزوبية على الزواج، قالت: هذه النسبة مخيفة، ولكنها متوقعة.