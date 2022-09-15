ضبط (4) مخالفين لتلويثهم البيئة والإضرار بالتربة في مكة المكرمة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (4) مخالفين لنظام البيئة، (3) مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيم من الجنسية اليمنية؛ لتلويثهم البيئة بحرق مخلفات صناعية بغرض جمع النحاس بطريقة غير نظامية بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي أن عقوبة ممارسة نشاط أو فعل يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بالتربة أو تلويثها أو التأثير سلبًا على الانتفاع بها أو إتلاف خواصها الطبيعية غرامة تصل إلى (10) ملايين ريال، وطُبِّقت الإجراءات النظامية بحقهم، وأُحيلوا للجهات المختصة.

وحث العتيبي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.