أخبار دوليّة

واشنطن تفرض عقوبات على الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وعدد من زوجاته وبناته

15 سبتمبر 2022 · < 1 minute

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الرئيس الشيشاني رمضان قديروف وعدد من زوجاته وبناته.