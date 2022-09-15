وظائف في #التعليم.. 7 أيام فقط قبل إغلاق التقديم

أعلنت وزارة التعليم، طرح 23 فرصة قيادية متاحة لمنسوبيها في مناطق متعددة من إدارات التعليم.

يأتي ذلك عبر منصة "قادة المستقبل"؛ حيث يستمر التقديم حتى 22 سبتمبر الجاري.

وشملت المواقع القيادية المطروحة، خمس فرص لمهام مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية، وتسع فرص قيادية بمسمى مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنين"، وست فرص قيادية لمساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية "بنات"، ثم ثلاث فرص بمسمى مساعد مدير التعليم للخدمات المساندة.

ويمكن التحقق من الأهلية للراغبين والترشح عبر الرابط الإلكتروني: https://futureleaders.moe.gov.sa/portal