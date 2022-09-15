وزير التعليم يشارك في قمة تحويل التعليم في نيويورك

يشارك معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ غداً الجمعة في قمة تحويل التعليم التي ستُعقد في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وتستمر لقاءاتها على مدى ثلاثة أيام في المدة من 16 وحتى 19 من شهر سبتمبر الجاري.

وتهدف القمة إلى إرساء التزام سياسي أكبر تجاه التعليم بوصفه منفعة عامة، ووضع رؤية جديدة للتعليم في المستقبل، حيث ستتضمن القمة تقديم الحلول المبتكرة لتحويل التعليم وتلك الحلول إلى واقع ملموس يرمي إلى التعافي من الفجوة التعليمية الناتجة عن آثار جائحة فيروس كورونا، ودعم خطط الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والغايات المتصلة بالتعليم في أجندة 2030.

وتتضمن أجندة القمة يوم التعبئة، وهو يوم يقوده وينظم فعالياته مجموعة من الشباب من مختلف دول العالم، بالشراكة مع عدد من أصحاب المصلحة من المنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف إلى إيصال رؤية الشباب حول تحويل التعليم إلى صنُاع القرار والسياسات، وإعلان بيان الشباب للقمة، كما تشتمل أجندة القمة على فعاليات يوم الحلول، والذي يتم خلاله إقامة الندوات والمحاضرات التي تستعرض حلول تحويل التعليم؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتعلقة بقطاع التعليم، بهدف الوصول إلى شراكات وتحالفات دولية في هذا الإطار.

وتُختتم أعمال قمة تحويل التعليم في يوم القادة الذي يركّز على عرض قادة الدول الأعضاء لبيانات الالتزامات الوطنية لدولهم وعقد عدد من الجلسات رفيعة المستوى حول موضوعات القمة.