هل السقف الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية يعني إلزام الشركات بهذا السعر؟.. #الموارد_البشرية توضح

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سعد آل حماد، إن قرار إلزام شركات الاستقدام بسقف أعلى للأسعار سيساهم في انخفاض التكلفة النهائية على المستفيد.

وأضاف لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»: «الوزارة تعمل على منذ فترة طويلة دراسة هذا الأمر وتم الاعتماد على البيانات المدخلة في منصة مساند في الأسعار الخاصة بالدول المصدرة للعمالة المنزلية وخرجنا بصكوك عادلة للجميع».

وأكمل: «السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام لا يعني إلزام الشركات بوضع هذا السعر هذا الحد لا يمكن تجاوزه.. ويحق للشركة أقل من الحد الأعلى لزيادة التنفاسية السعرية بما يسهم في التكلفة النهائية».

وتابع: «الوزارة راعت كل الأطراف وكافة المتغيرات الاقتصادية وقامت بوضع سقف أعلى لكافة المنشآت والمكاتب وهذا لا يعني أنها ملزمة بهذا الحد.. تستطيع أن تكون أقل من الحد الأعلى، الرقم عادل ومنصف للجميع».