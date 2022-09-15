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برباعية نظيفة.. #النصر يضرب #الباطن #النصر_الباطن

15 سبتمبر 2022 · < 1 minute

هزم النصر مستضيفه الباطن بأربعة أهداف مقابل لاشيء 4-0 في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.