مختص في “نظام #المرور”: لدينا أنظمة لكنها يتم تطبيقها بـ”خجل”

قال الدكتور مساعد الربيش (مختص في الاستشارات المرورية ونظام المرور)، إن المشرع وضع أنظمة مرورية لكن إدارات المرور تطبقها بـ"خجل"، ومركبات العمالة والشاحنات يجب أن تقف من الساعة السادسة حتى التاسعة صباحاً.

وأضاف لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»: «المادة 50 فقرة 1 تنص على إن الإدارة لها الحق بوضع ساعات دخول المركبات الشاحنات ونق اللعمالة في أوقات معينة، ووضع لوحات دخول، العمل هذا أشوف إن إدارات المرور تعمل بيه بخجل، يجب أن كل مركبة للعمالة ليست باص نقل طلاب أو مصنع يجب أن تقف من 6 إلى 9».