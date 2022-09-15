فيصل بن فرحان يبحث مع مدير المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي المجالات ذات الاهتمام المشترك

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، المدير العام للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي يرلان بيدوليت.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض آفاق التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى بحث الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيز الأمن الغذائي إقليمياً ودولياً.

حضر اللقاء، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.