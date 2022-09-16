“#حساب_المواطن” يوضح كيفية الاعتراض على عدم الأهلية بسبب تملك عقار مؤجر

أوضح برنامج حساب المواطن، إن الاعتراض على عدم الأهلية بسبب تملك عقار مؤجر، يكون بتحديث البيانات في منصة (إيجار) أولًا، ثم تقديم اعتراض بالبرنامج خلال 90 يوما من صدور الأهلية.

وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أنه «يلزمك تحديث بياناتك في منصة (إيجار)، ومن ثم يلزمك التوجه لتقديم اعتراض على أسباب عدم الأهلية الظاهرة لديك عن طريق حسابك».

وأضاف البرنامج أن خطوات تقديم الاعتراض كالتالي «دراسة الأهلية - أسباب عدم أهلية العائل - تقديم اعتراض وإرفاق ما يثبت عدم تملكك لعقار مؤجر من منصة (إيجار)».

وأشار حساب المواطن إلى أن تقديم الاعتراض يتم خلال مدة أقصاها 90 يومًا من تاريخ صدور نتيجة الأهلية.

وقال المواطن في استفساره: ما هي طريقة إرفاق إثبات عدم تملك عقار مؤجر؟