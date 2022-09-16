ارتفاع أسعار #النفط.. وخام “#برنت” يسجل 91 دولاراً للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لتسجيل خسارة أسبوعية، وسط مخاوف تباطؤ الطلب العالمي على الخام مع توقع المزيد من التشديد النقدي من قبل البنوك المركزية الأسبوع المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر بنسبة 0.5% أو بنحو 45 سنتا إلى 91.29 دولار للبرميل، لكنها متراجعة بنسبة 1.9% خلال هذا الأسبوع حتى الآن.

وزادت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم أكتوبر بنسبة 0.38% أو 35 سنتا إلى 85.45 دولار للبرميل، غير أنها في طريقها لتسجيل الخسارة الأسبوعية الثالثة على التوالي.

ويستعد المستثمرون لرفع سعر الفائدة الأميركية بين 75 و100 نقطة أساس، الأربعاء المقبل، بعد أن أظهرت بيانات هذا الأسبوع تسارع التضخم الأساسي، ووسط مخاوف متزايدة من الركود العالمي.